"أدير العقارية" تطرح عقارات "ودق الرياض" للبيع في مزاد النخبة

وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن عقارات "ودق الرياض" تتميز بتفرد مواقعها، وتنوع مقوماتها، التي أهلَّتها لتكون من أبرز فرص الاستثمار العقاري في عاصمة المال والأعمال، موضحًا أن العقارات تتمركز في أهم أحياء شمال ووسط وشرق الرياض (النرجس، الضباط، الملك فيصل)، إضافة إلى محافظة المزاحمية بمركز الجلة وتبراك، التي تحتضن 7 عقارات من درر "سعودي أوجيه" الفريدة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3,528,671 مترًا مربعًا، وتتنوع باستخداماتها، لتوفر عالمًا استثماريًا رحبًا يرتقي بطموحات وأحلام المُستثمرين.