"أدير العقارية" تطرح عقارات "ودق الرياض" للبيع في مزاد النخبة

أعلنت "أدير العقارية" الشركة الرائدة في قطاع التسويق العقاري بالمملكة؛ عن فرص متميزة للمستثمرين ورجال الأعمال بطرحها عقارات "ودق الرياض" للبيع في مزاد علني يُقام يوم الإثنين 19 يونيو 2023م في قاعة التخصصي للاحتفالات والمؤتمرات في مدينة الرياض.
ومن المتوقع أن يشهد المزاد حضورًا كبيرًا من صفوة المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية نوعية تساهم في توسيع أعمالهم واستثمار رأس مالهم بشكلٍ ذكيٍ، نظرًا للمقومات الاستثمارية العالية التي تتمتع بها عقارات شركة "سعودي أوجيه" المحدودة.
وأشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، إلى أن عقارات "ودق الرياض" تتميز بتفرد مواقعها، وتنوع مقوماتها، التي أهلَّتها لتكون من أبرز فرص الاستثمار العقاري في عاصمة المال والأعمال، موضحًا أن العقارات تتمركز في أهم أحياء شمال ووسط وشرق الرياض (النرجس، الضباط، الملك فيصل)، إضافة إلى محافظة المزاحمية بمركز الجلة وتبراك، التي تحتضن 7 عقارات من درر "سعودي أوجيه" الفريدة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3,528,671 مترًا مربعًا، وتتنوع باستخداماتها، لتوفر عالمًا استثماريًا رحبًا يرتقي بطموحات وأحلام المُستثمرين.
ولفت آل سعد إلى أن عقارات "ودق الرياض" تتميز بمواقعها الاستراتيجية، حيث تقع في مناطق مرموقة ومتميزة في مدينتي الرياض والمزاحمية، تتمتع بتوافر الخدمات والمرافق الأساسية، بالإضافة إلى قربها من المراكز التجارية والأماكن الحيوية الأخرى في المدينة.
وبيَّن آل سعد إلى أن مزاد "ودق الرياض" يُعد فرصة ذهبية للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يتوقون إلى اقتناء عقارات استثمارية عالية الجودة في مناطق حيوية متسارعة النمو والتطور، مؤكدًا حرص شركة أدير العقارية على توفير فرص استثمارية استثنائية للمستثمرين تلبي تطلعاتهم وتحقق لهم العوائد المجزية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية بأن الرياض تتمتع ببيئة استثمارية واعدة وهي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية النوعية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بفضل الدعم اللامحدود من قيادة المملكة التي وفرت كل الدعم والتسهيلات والمزايا للمستثمرين لتكون الرياض منطلق أعمالهم، علاوةً على إطلاقها العديد من المشروعات التنموية ومشاريع البنية التحتية التي هيأت الأسس المتينة لتصبح العاصمة واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.