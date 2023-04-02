"كامكو إنفست - السعودية" تعين محمد الفارس رئيساً تنفيذياً

ينضم الفارس إلى كامكو إنفست - السعودية بخبرة واسعة في القطاع المالي مع التركيز على الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وقد شغل سابقاً عدة مناصب تنفيذية في البنوك السعودية، بما في ذلك بنك الجزيرة، حيث قضى ما يقرب من عقد من الزمان ليصبح رئيساً لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. خلال فترة وجوده في البنك، ساهم في تأسيس المجموعة وتكوين فريق عمل يدير محفظة متنوعة وكبيرة من العملاء تضم أفرادًا من ذوي الملاءة العالية، ومكاتب عائلية، والأوقاف، وشركات. خلال هذه الفترة كان يتعاون بشكل وثيق مع الذراع الاستثماري للبنك لتوفير جميع أنواع الحلول الاستثمارية لعملائه. يحمل الفارس شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من كلية كوغود للأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه حاصل على عدد من الشهادات المهنية في مجال الاستثمار وإدارة الثروات.