"انتشار الخيول بحجز الشرائع".. ملاحظة من مواطن تقابلها "أمانة مكة" بتفاعل

تفاعلت أمانة العاصمة المقدّسة، مع ملاحظة لمواطن أشار فيها إلى انتشار الخيول في موقف حجز الشرائع بمكة المكرّمة، وما تسبّبه من أضرارٍ ومضايقة لمرتادي الطريق.
وكان المواطن قد وجّه ملاحظته لأمانة العاصمة المقدّسة، عبر "إكس"، قال فيها: "نظراً لكثرة انتشار الخيول في حجز الشرائع بمكة المكرّمة وما يسبّبه ذلك من مضايقةٍ وإزعاجٍ لمرتادي الحجز، وكثرة فضلاتها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة، وخطورة ذلك على الأطفال، نود سرعة وقوف المختصين منع هذه الظاهرة، وتطبيق العقوبة وفرض الغرامات المنصوص عليها بهذا الشأن".
من جانبها، قالت أمانة العاصمة المقدّسة: "نقدّر لكم هذه الملاحظة، وتمّت إحالتها إلى الجهة المختصة. نتشرّف بخدمتك في كل وقت".