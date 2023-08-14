"انتشار الخيول بحجز الشرائع".. ملاحظة من مواطن تقابلها "أمانة مكة" بتفاعل

وكان المواطن قد وجّه ملاحظته لأمانة العاصمة المقدّسة، عبر "إكس"، قال فيها: "نظراً لكثرة انتشار الخيول في حجز الشرائع بمكة المكرّمة وما يسبّبه ذلك من مضايقةٍ وإزعاجٍ لمرتادي الحجز، وكثرة فضلاتها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة، وخطورة ذلك على الأطفال، نود سرعة وقوف المختصين منع هذه الظاهرة، وتطبيق العقوبة وفرض الغرامات المنصوص عليها بهذا الشأن".