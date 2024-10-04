الوطنية للإسكان NHC تكشف مزايا ومكونات حديقة خزام الكبرى شمال الرياض

كشفت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن تفاصيل جديدة حول أحد أهم معالم مدينة الرياض "حديقة خزام الكبرى" الواقعة في قلب خزام شمال مدينة الرياض، موضحة أن الحديقة تقع على مساحة 4.5 مليون مترًا مربعًا وبطول يبلغ 7.5 كيلو مترًا متصلة من بداية "خزام" وحتى نهايتها بدون تقاطعات طرق أو شوارع.
وتقدم حديقة خزام الكبرى مجموعة واسعة من الخيارات والأنشطة النوعية، حيث تضم مناطق خضراء ممتدة وحدائق متنوعة، ومجموعة من الأودية والقنوات المائية، والعديد من التضاريس الطبيعية التي تعكس طبيعة المكان وتحافظ على الموروث الطبيعي للمنطقة، ومسارات للمشاة والدرجات، ومرافق رياضية والعاب ترفيهية، ومراكز كبرى ضخمة، بالإضافة إلى الفنادق.
وتضم الحديقة مركزًا تجارياً ومجمعًا تجارياً، ووحدات سكنية، بالإضافة إلى مركز خزام للأعمال الذي يحتوي على أبراج مكتبية متعددة الاستخدام، ومكاتب إدارية للأعمال، إلى جانب المركز الثقافي الذي يتضمن مسرحًا لإقامة العروض الفنية والمناسبات الترفيهية، ومكتبة ومركز للمعارض وشققًا فاخرة بأبراج عالية مطلة على الحديقة.
وتهدف حديقة خزام الكبرى إلى المساهمة في تقديم خيارات متنوعة رياضياً وثقافياً وفنياً وترفيهياً لسكان "خزام" وزوَّارها، والمساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 لمجتمع حيوي وصحّي، وذلك من خلال موقعها الحيوي في مركز "خزام". وإمكانية الوصول إليها من جميع أطراف الضاحية بكل سهولة في حد أقصى خلال 15 دقيقة، لتتيح لجميع الساكنين الاستمتاع فيها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.
وستُسهم الحديقة بدورٍ كبير في زيادة الغطاء النباتي في "خزام" ورفع مُعدّل نصيب الفرد من المساحات الخضراء ليصل إلى 26 مترًا مربعًا ممّا ينعكس بشكل مُباشر وإيجابي على جودة البيئة واعتدال المناخ، حيث يتم تزويدها بأنظمة ري حديثة من خلال محطة المعالجة الثلاثية التي تعالج كميات مياه تتجاوز إلى 80 آلف مترًا مربعًا في اليوم.
الجدير بالذكر تعد "خزام" من أكبر المجتمعات العمرانية التي تطورها الوطنية للإسكان في المملكة بمساحة تتخطى 30 مليون مترًا مربعًا، لتوفّر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 نسمة، وتقدم تجربة استثنائية لساكنيها، تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري والتجاري، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة.