الوطنية للإسكان NHC تكشف مزايا ومكونات حديقة خزام الكبرى شمال الرياض

وستُسهم الحديقة بدورٍ كبير في زيادة الغطاء النباتي في "خزام" ورفع مُعدّل نصيب الفرد من المساحات الخضراء ليصل إلى 26 مترًا مربعًا ممّا ينعكس بشكل مُباشر وإيجابي على جودة البيئة واعتدال المناخ، حيث يتم تزويدها بأنظمة ري حديثة من خلال محطة المعالجة الثلاثية التي تعالج كميات مياه تتجاوز إلى 80 آلف مترًا مربعًا في اليوم.