أمازون السعودية تطرح إصداراً جديداً من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية المصممة حصرياً من فنانتين من ذوي الإعاقة من جمعية الإرادة

أعلنت أمازون السعودية عن عودة مجموعة بطاقات هدايا العيد الإلكترونية السنوية، والتي تم طرحها بالتعاون مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي. وتضم المجموعة الجديدة أعمالاً فنية من ابتكار فنانتين من السعودية من جمعية الإرادة، وتجسد تصورهما الخاص للعيد وما يعنيه بالنسبة لهما. ويمكن لعملاء Amazon.sa إرسال "العيدية" لأحبائهم رقمياً الآن من خلال شراء إحدى بطاقات هدايا العيد الإلكترونية ذات الإصدار الخاص والمتوفرة بفئات تصل إلى 6 آلاف ريال سعودي. كما بإمكان العملاء اضافة رسالة "عيد مبارك" خاصة عند شراء بطاقة الهدايا الإلكترونية ، أو من خلال تطبيق أمازون.
وتحتوي التشكيلة الجديدة مجموعة من الأعمال الفنية من إبداع رسامتين من منسوبي الجمعية والتي يعكسوا من خلالها معنى موسم العيد لهم شخصياً. ويمكن لعملاء Amazon.sa إرسال العيدية لأحبتهم خلال عيد الفطر، حيث تتوفر البطاقات للشراء برصيد يصل الى 6,000 ريال سعودي. وبإمكان العملاء تصميم واضافة رسالة شخصية لاحبائهم في العيد حسب رغبتهم وعند شرائهم للبطاقات من على الموقع الإلكتروني أو تطبيق أمازون.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في المملكة: " للعام الرابع على التوالي تقوم أمازون السعودية بإصدار بطاقات العيد الالكترونية للعملاء في المملكة وتحديث معنى "العيدية" التقليدية لعملائنا بينما نسلط الضوء على المواهب في المملكة العربية السعودية. نحن فخورون بالتعاون مرة أخرى مع جمعية الإرادة وتمكين الفنانين السعوديين من ذوي الاعاقة من خلال عرض أعمالهم الفنية للملايين من عملاء Amazon.sa. وخلال موسم العطاء، نقوم أيضًا باستثمار لدعم مؤسسة الإرادة في عملها لتمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة"
تحتفي بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من متجر Amazon.sa بتقليد العدايا مع تشكيلة مميزة من رسمات يدوية من تصميم من الرسامات من ذوي الاعاقة من جمعية الارادة. وقدمت هذا العام كل من ابتسام باجدبير ومحمدية زكري لمستهم الخاصة حول ماذا يمثل العيد لهم من خلال رسماتهم. ويسلط التصميمان الحصريان لعملاء أمازون السعودية الضوء على أجواء الاحتفالات المرتبطة بالعيد وضمنها التجمعات العائلية والألعاب وزينة العيد والأضواء الملونة والتي استوحت منها ابتسام باجدبير رسمتها. كما جسدت محمدية زكري روح العيد المبهجة في تصميمها من خلال رسم حلويات العيد التقليدية والشعبية التي تقدم للأحبة ضمن احتفالات العيد.
وقال السيد عبدالله جريد، المدير التنفيذي لجمعية الإرادة: "وقال السيد عبدالله جريد، المدير التنفيذي لجمعية الإرادة: "يحظى عيد الفطر السعيد بأهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويسرنا التعاون مجدداً مع أمازون في هذه المناسبة المميزة. وتتمثل مهمتنا في جمعية الإرادة في تمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة والارتقاء بمستواهم. وبموجب هذا التعاون المميز مع أمازون، تم توفير منصة للموهوبين في مجال الفن التشكيلي لعرض إبداعاتهم ومهاراتهم الفريدة بهدف إلهام المجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء المملكة خلال العيد".
ويمكن استخدام بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من متجر Amazon.sa للتسوق من ملايين المنتجات المحلية والعالمية على Amazon.sa في أكثر من 30 فئة منها التجميل والأزياء والمنزل والمطبخ والإلكترونيات، مما يجعلها خياراً مثالياً ومريحاً كهدية أثناء فترة العيد. وتتوفر البطاقة بفئات تصل الى 6 آلاف ريال سعودي عند الشراء عبر الإنترنت، وتتميز بإمكانية إرسالها مباشرة عبر البريد الإلكتروني وبصلاحية تصل حتى عشرة أعوام، اضافة الى إمكانية استرداد القيمة على الفور في حساب Amazon.sa.
ولتحقيق أقصى استفادة من رصيد بطاقة الهدايا الإلكترونية، يمكن للعملاء في السعودية استخدام الإصدار الخاص من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية للتسوق خلال تخفيضات العيد المذهلة التي ستنطلق على Amazon.sa من 29 مارس إلى 6 أبريل، والتي تضم آلاف الخصومات التي تصل إلى 50%. كما سيستمتع أعضاء برنامج برايم بإمكانية التسوق المبكر على Amazon.sa للتخفيضات هلى مدار 24 ساعة كاملة، بدءًا من منتصف ليل 28 مارس.
تتوفر بطاقات الهدايا الإلكترونية الخاصة بالعيد من أمازون بخيارات رصيد متنوعة على الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق أمازون.