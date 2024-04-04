أمازون السعودية تطرح إصداراً جديداً من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية المصممة حصرياً من فنانتين من ذوي الإعاقة من جمعية الإرادة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في المملكة: " للعام الرابع على التوالي تقوم أمازون السعودية بإصدار بطاقات العيد الالكترونية للعملاء في المملكة وتحديث معنى "العيدية" التقليدية لعملائنا بينما نسلط الضوء على المواهب في المملكة العربية السعودية. نحن فخورون بالتعاون مرة أخرى مع جمعية الإرادة وتمكين الفنانين السعوديين من ذوي الاعاقة من خلال عرض أعمالهم الفنية للملايين من عملاء Amazon.sa. وخلال موسم العطاء، نقوم أيضًا باستثمار لدعم مؤسسة الإرادة في عملها لتمكين الموهوبين من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة"