نمور وصقور ونقوش تاريخية.. محمية "جبل شدا الأعلى".. تجسيد فريد للطبيعة الخلابة

وتتميز المحمية بكونها الموطن الطبيعي والتاريخي لمجموعة من الأنواع الحيوانية الفطرية منها: النمر العربي، والوعل الجبلي، والذئب العربي، والوشق، والنمس، والثعالب بأنواعها، والضبع، والنيص، والوبر، وقرد البابون، والقنافذ، كما سجل في المحمية وجود عددٍ كبيرٍ من الطيور بأنواعها مثل: النسر الأسمر، والصقر الحوام، وصقر الجراد، والشبوط، والحدأة، إضافة إلى مجموعة من الطيور المقيمة والمهاجرة مثل: اللقلق، والوروار، والثرثارة العربية، والزرزور، والحجل، والحمام القمري، والبلبل، وعصافير البيوت، إلى جانب وجود عددٍ من الزواحف مثل: حرذون الصخور وسلحفاة المياه العذبة وبعض أنواع الأفاعي.