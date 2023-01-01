"الياقوت": ارتفاع أسعار الألبان سيؤثر على قطاع الأغذية والمشروبات بالمطاعم والكافيهات
شدَّد استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية والأمن الغذائي، م. عبدالعزيز الياقوت، بعد زيادة شركة المراعي أسعار منتجاتها، على وجوب النظر إلى المنتجات الأساسية التي تلامس صحة الإنسان بمنظور الأهمية القصوى.
وتفصيلاً، قال "الياقوت" لقناة الإخبارية: "نحن في موسم المدارس، وأبناؤنا يعتمدون على الألبان بشكل كبير". مشيرًا إلى أن أزمة قطاع الألبان وارتفاع الأسعار فيه ستؤثر على قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يتمثل في المطاعم والكافيهات.
وكانت شركة المراعي للألبان قد أوضحت سبب ارتفاع أسعار عدد قليل من منتجاتها، وأرجعته لارتفاع تكاليف المدخلات، وأسعار الأعلاف، وتكاليف الشحن الهائلة؛ حتى يتمكنوا من تغطية التكاليف.
وقالت الشركة في ردها على استفسار لأحد المستهلكين على "تويتر" حول حقيقة زيادة أسعار بعض منتجاتها: "نعم، فقد شهدت تكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف وتكاليف الشحن زيادة هائلة خلال الفترة الماضية؛ وهو ما جعل تعديل أسعار عدد قليل من منتجات الألبان أمرًا لا بد منه؛ لتغطي جزءًا من تكاليف هذه الارتفاعات".