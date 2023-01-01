"الياقوت": ارتفاع أسعار الألبان سيؤثر على قطاع الأغذية والمشروبات بالمطاعم والكافيهات

وقالت الشركة في ردها على استفسار لأحد المستهلكين على "تويتر" حول حقيقة زيادة أسعار بعض منتجاتها: "نعم، فقد شهدت تكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف وتكاليف الشحن زيادة هائلة خلال الفترة الماضية؛ وهو ما جعل تعديل أسعار عدد قليل من منتجات الألبان أمرًا لا بد منه؛ لتغطي جزءًا من تكاليف هذه الارتفاعات".