"إرادة الرياض": 10 إرشادات مهمة تساعد الطلاب على تجنب القلق والتوتر خلال الاختبارات
قدّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، بمناسبة اقتراب الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، جملة من الإرشادات والتوجيهات، تساعد في تجنب الطلاب للقلق والتوتر الذي يصاحب الاختبارات.
وحدد المجمع 10 إرشادات مهمة، تضمنت الدعوة إلى التحضير الجيد للاختبار بوقت كافٍ، والمذاكرة في مكان هادئ ومريح، وأن تكون بذهن صافٍ والبعد عن المشتتات، والحرص على النوم المبكر وتجنب السهر، وكذلك الحرص على الأكل الصحي والمفيد الذي يعتمد على وجبات متوازنة.
ودعا الطلابَ إلى البعد عن المنبهات والكافيين، وأخذ قسط من الراحة أثناء المذاكرة الطويلة مع مشاركة أفراد الأسرة أوقاتهم، وتكوين مجموعة دراسة مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة لجعل الدراسة أكثر متعة وتشجيعًا، وممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة، أو المشي لخفض التوتر والشعور باليقظة؛ مشددًا على أهمية الدعم الأسري، من خلال تهيئة بيئة داعمة للطالب تساعده في اجتياز فترة الاختبار بكل هدوء لتحقيق النتائج المرجوة بإذن الله.
وبيّن "إرادة الرياض" أن الشعور بالقلق والتوتر خلال هذه الفترة هو أمر طبيعي خصوصًا في ظل الحرص على الحصول على نتائج ودرجات عالية، محذرًا من السماح لهذه المشاعر بالسيطرة على الطالب حتى لا تأتي بنتائج عكسية؛ وهو ما يستدعي تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب خلال فترات المذاكرة، وكذلك أن يحرص الطلاب على الابتعاد في جميع الأوقات عن أصدقاء السوء ومظاهرهم وتصرفاتهم حتى يقي نفسه من المخاطر بإذن الله.