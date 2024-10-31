"إرادة الرياض": 10 إرشادات مهمة تساعد الطلاب على تجنب القلق والتوتر خلال الاختبارات

وبيّن "إرادة الرياض" أن الشعور بالقلق والتوتر خلال هذه الفترة هو أمر طبيعي خصوصًا في ظل الحرص على الحصول على نتائج ودرجات عالية، محذرًا من السماح لهذه المشاعر بالسيطرة على الطالب حتى لا تأتي بنتائج عكسية؛ وهو ما يستدعي تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب خلال فترات المذاكرة، وكذلك أن يحرص الطلاب على الابتعاد في جميع الأوقات عن أصدقاء السوء ومظاهرهم وتصرفاتهم حتى يقي نفسه من المخاطر بإذن الله.