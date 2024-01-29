المملكة تشارك في اجتماع لجنة البرنامج الإقليمي للدول العربية المعني بالمخدرات

ويأتي الاجتماع في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لعام 2023، والإعداد للبرامج والمشاريع المشتركة المستهدف تنفيذها بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي (2023-2028) بشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة وليشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتربية والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، التي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن، وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.