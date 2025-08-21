بيع 3 صقور بـ111 ألف ريال في خامس ليالي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025

وجاءت البداية مع الصقر الأول جير بيور من مزرعة "يو كي" الإنجليزية بمبلغ 25 ألف ريال، تلاه الصقر الثاني جير شاهين من مزرعة "بي إف 3 فالكونز" الألمانية بـ 36 ألف ريال، فيما اختتمت الليلة بالصقر مثلوث جير من مزرعة "يو كي" الإنجليزية الذي بيع بـ50 ألف ريال، ليصبح الأعلى سعرًا في الليلة.