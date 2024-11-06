"الجدوى" تعزز من نجاح رواد الأعمال عبر دراسات الجدوى والمنتجات الرقمية في ملتقى بيبان 2024

نظام تقني يساعد في إعداد دراسة جدوى للمشاريع بطريقة ذاتية، مع دعم استشاري مجاني ويمكن الاستفادة من الخدمة من أي مكان في العالم بشكل فوري، عدا ذلك تقدم المنصة مجموعة من المنتجات الرقمية لمساعدة رواد الاعمال في تأسيس وتطوير مشاريعهم مثل : المتاجر الالكترونية ، التطبيقات والألعاب الالكترونية.