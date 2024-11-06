"الجدوى" تعزز من نجاح رواد الأعمال عبر دراسات الجدوى والمنتجات الرقمية في ملتقى بيبان 2024

تشارك شركة "الجدوى" الشركة السعودية الرائدة في إعداد الدراسات والاستشارات الاقتصادية، في ملتقى بيبان 2024، الفعالية الأبرز عالمياً لرواد الأعمال المحليين والدوليين. وستدشن "الجدوى" برنامج "رحلات رواد الأعمال الرقمية" وهو عبارة عن بوابة رقمية تساهم في تأسيس المشاريع الريادية.
وتهدف هذه المنصة إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز البيئة الرقمية الابتكارية والمساهمة في توفير فرص ريادية محفزة للاستثمار . ويشمل برنامج"رحلات رواد الاعمال الرقمية" على عدد من القطاعات في المملكة منها: القطاع السياحي، القطاع الثقافي، القطاع الرياضي وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى القطاع التعليمي والقطاع الصحي وغيرها من القطاعات الواعدة.
وتأتي مشاركة "الجدوى" في بيبان 24 كجزء من إلتزامها بتعزيز بيئة ريادة الأعمال، حيث ستتيح لزوار الملتقى فرصة للاستفادة من خبراتها في تحليل السوق وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع، مما يساهم في توجيههم نحو اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تقلل من المخاطر وتزيد فرص النجاح.
وفي هذا السياق قال الدكتور وليد الظبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الجدوى:
"سعداء بمشاركتنا المميزة في ملتقى بيبان 2024 . لدينا خطوة طموحة في الفترة المقبلة للوصول لعملاء جدد في المنطقة الخليجية والعربية، ومساعدة المستثمرين الأجانب في معرفة السوق السعودي عبر دراسات واستشارات نوعية.
ونفخر بثقة العديد من الجهات الحكومية وبرامج رؤية المملكة 2030 وعدد من الهيئات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص".
وتوفر منصة "الجدوى" www.aljdwa.com
نظام تقني يساعد في إعداد دراسة جدوى للمشاريع بطريقة ذاتية، مع دعم استشاري مجاني ويمكن الاستفادة من الخدمة من أي مكان في العالم بشكل فوري، عدا ذلك تقدم المنصة مجموعة من المنتجات الرقمية لمساعدة رواد الاعمال في تأسيس وتطوير مشاريعهم مثل : المتاجر الالكترونية ، التطبيقات والألعاب الالكترونية.
يذكر أن موقع شركة "الجدوى " حقق أكثر من 2 مليون زيارة منذ تأسيسه. واستطاعت الشركة حتى الآن إعداد أكثر من 7000 دراسة وتقرير ومساعدة أكثر من 15000 رائد أعمال وتقديم استشارات لأكثر من 8000 مستثمر سعودي وأجنبي.