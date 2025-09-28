أهالي المغزالية بالرين يشكون تعثر خدمة السقيا منذ شهرين ويطالبون بحلول عاجلة

تزايدت شكاوى أهالي مركز المغزالية التابع لمحافظة الرين خلال الساعات الماضية، بسبب استمرار تعثر خدمة السقيا منذ ما يقارب الشهرين، ما فاقم معاناتهم في الحصول على المياه اللازمة للاستخدام اليومي.
وأوضح الأهالي أن الخدمة تشهد تأخرًا متكررًا وانقطاعًا شبه تام عن بعض المستفيدين، الأمر الذي أجبرهم على شراء المياه من مصادر بديلة بأسعار مرتفعة وغير مستقرة. وأضافوا أن بعض الصهاريج التي وصلت في وقت سابق حملت مياهًا غير صالحة للشرب، ما اضطرهم إلى تفريغ خزاناتهم والبحث عن بدائل أكثر أمانًا.
وأكد المتضررون أن المياه من أساسيات الحياة، وأن استمرار الأزمة يتعارض مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للقرى والمراكز.
وأشار الأهالي إلى أن الطريق الرابط بين المغزالية والرين يمتد لنحو 40 كيلومترًا، منها 15 كيلومترًا طريق ترابي ممهد، ويُستخدم يوميًّا من قبل آليات البلدية وصهاريج خاصة ومركبات الأهالي، ما يعني –بحسب وصفهم– أن وصول شاحنات السقيا ممكن دون عوائق.
وبيّنوا أنهم عند تواصلهم مع مكتب الشركة الوطنية للمياه بالرين تلقوا ردًّا بأن "الطريق متهالك ويصعب عبوره بشاحنات السقيا"، وهو ما وصفوه بمبرر غير واقعي، خاصة أن الطريق يخدم الحركة اليومية بلا انقطاع.
ويُذكر أن مركز المغزالية يضم عددًا كبيرًا من السكان والقرى المجاورة المستفيدة من خدمة السقيا، حيث جدّد الأهالي مناشدتهم للشركة الوطنية للمياه بسرعة التدخل وإيجاد حلول تنهي الأزمة المستمرة.