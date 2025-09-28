أهالي المغزالية بالرين يشكون تعثر خدمة السقيا منذ شهرين ويطالبون بحلول عاجلة

وأوضح الأهالي أن الخدمة تشهد تأخرًا متكررًا وانقطاعًا شبه تام عن بعض المستفيدين، الأمر الذي أجبرهم على شراء المياه من مصادر بديلة بأسعار مرتفعة وغير مستقرة. وأضافوا أن بعض الصهاريج التي وصلت في وقت سابق حملت مياهًا غير صالحة للشرب، ما اضطرهم إلى تفريغ خزاناتهم والبحث عن بدائل أكثر أمانًا.