5 ضربات ناجحة.. التصدّي لتهريب وترويج المخدرات بجازان وعسير وجدة

تمكّنت الجهات الأمنية من تنفيذ خمس ضربات ناجحة أسفرت عن منع تهريب وترويج كميات متنوعة من المواد المخدرة، وذلك في منطقتَيْ جازان وعسير، ومحافظة جدة.
وفي التفاصيل: أحبطت دورياتُ الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، تهريبَ "21" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الثانية أحبطت دورياتُ الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريبَ نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وقد أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريبَ "80" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي عملية أخرى أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريبَ "125" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.