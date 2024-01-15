290 نوعًا من الطيور المهاجرة والمقيمة مسجلة بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

وبينت أن عدد الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغ 290 نوعًا؛ منها 88٪ مهاجرة تعبر عن طريق المحمية، و 12٪ مقيمة في المحمية، وهي تمثل 58٪ من إجمالي الطيور المسجلة بالمملكة، و25 نوعًا من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية، حيث تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.