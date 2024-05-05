المستنقعات وتجمعات المياه تحاصر المباني في حي النور بالدمام وتشكل خطرًا على ساكنيها

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد كشفت قبل أربعة أعوام عن أبرز تفاصيل مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية غرب الدمام ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار، وأوضحت أنه تم الانتهاء من 98% من تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية، التي تتضمن تنفيذ خط طرد بقُطر ١٨٠٠ ملم من حي طيبة حتى المصب على الخليج العربي بطول إجمالي ١٧٥٠٠ متر طولي، وجزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول ٣٩٤٠ مترًا طوليًّا، وبأقطار أنابيب تتراوح من 400 ملم حتى ١٢٠٠ ملم، وعدد ٦٥ منهولًا، وعدد ٨٦ مصيدة مطر وربطها على البحيرة القائمة بحي الفاخرية.