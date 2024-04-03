أكثر من 480 متطوعاً يشاركون في مبادرات "عطاء تقني تبوك"

وأوضح أن المبادرات، استهدفت أكثر من 1900 مستفيد ومستفيدة بجميع مدن المنطقة ومحافظاتها، لافتاً إلى أنها نُفذت في عددٍ من المجالات الخيرية المختلفة، ومنها حملة تعظيم بيوت الله وتنظيم المصليات وسُقيا الماء في الجوامع، والمشاركة في موائد إفطار الصائمين، إضافةً إلى توزيع السلال الغذائية وكسوة العيد.