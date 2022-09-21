مشروع "نقوا" بالليث يحول 5 آلاف هكتار على سواحل البحر الأحمر للاستزراع المائي

وبيّن المهندس العلوي أن المجموعة تحولت من مجرد شركة منتجة للروبيان فقط إلى مجموعة من الشركات تعمل على إنتاج سلة متكاملة من المنتجات البحرية مثل: الروبيان وأنواع عدة من المنتجات المائية، حيث تضم المجموعة الوطنية للاستزراع المائي مشروعين هما مشروع الروبيان الذي يتكون من 17 مزرعة، ما يعادل 547 حوضاً، ووحدة إنتاج خاصة بأمهات الروبيان، ووحدات إنتاج اليرقات 960 مليون يرقة شهرياً، ما يعادل 32 مليون يرقة يومياً، ومصنع لتجهيز الروبيان يعد من الأكبر على مستوى العالم، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي 560 طناً يومياً، وتعمل المجموعة حالياً على رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع لتصل إلى 700 طن يومياً، وشهدت الطاقة الإنتاجية ارتفاعاً خلال الأعوام الماضية بشكل متسارع حتى وصلت طاقتها الإنتاجية المستهدفة 100 ألف طن في 2020م.