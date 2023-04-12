شؤون المسجد الحرام تستقبل المعتكفين.. وجبات فطور وسحور وعيادات طبية وخزانة خاصة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في استقبال المعتكفين في التوسعة السعودية الثالثة وبث الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر استقبال المعتكفين والآلية التي يتم فيها التأكد من تسجيلهم من خلال التصريح الموجود مع المعتكف.
وتفصيلاً، يتم تجهيز مواقع المعتكفين للإفطار والسحور والوجبات الخفيفة وتوفير جميع سبل الراحة والخدمة لهم لتسهيل اعتكافهم وتوفير عيادات طبية للمعتكفين وخزانة خاصة لكل معتكف ليضع فيها مستلزماته الشخصية.
وأشاد عدد من المعتكفين بالخدمات المقدمة لهم من رئاسة الحرمين ليتفرغوا لأداء اعتكافهم.
وقال الشيخ عبد المحسن الغامدي، المشرف على مواقع الاعتكاف في التوسعة السعودية الثالثة: إنه بتوجيه من الرئيس العام تم إنشاء وحدة للعناية بالمعتكفين فقد بدأت مهامها وتواصلنا مع الجهات الأمنية والخدماتية.
وأضاف: تم تحديد موقعين للاعتكاف، توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتوسعة السعودية الثالثة ولها موقعان للاعتكاف للرجال بسعة 1300 معتكف وللنساء بسعة 500 معتكفة.
وتابع: تم تجهيز الموقع بكل احتياجات المعتكفين من وقت مبكر استعداداً لاستقبالهم من تطهير وتعقيم وفرش المواقع، وتم تخصيص متر ونصف في مترين لكل معتكف.