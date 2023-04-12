شؤون المسجد الحرام تستقبل المعتكفين.. وجبات فطور وسحور وعيادات طبية وخزانة خاصة

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في استقبال المعتكفين في التوسعة السعودية الثالثة وبث الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر استقبال المعتكفين والآلية التي يتم فيها التأكد من تسجيلهم من خلال التصريح الموجود مع المعتكف.