"إنوفست" تحصل على الموافقة الرسمية لمخطط منتجع أجوان الرئيسي

تم تصميم المخطط الرئيسي للمنتجع ليكون مشروعا متعدد الأغراض مع عناصر سكنية وتجارية وترفيهية فريدة ومتنوعة ضمن مخطط متناغم، من أهمها التعديلات التي تم اضافتها حديثًا للمخطط الرئيسي لتحسين استخدام الأراضي للمناطق السكنية لتناسب تصاميم المنطقة بشكل أفضل. ستضم المناطق السكنية الآن فلل فاخرة مواجهة للبحر بالإضافة إلى منازل حديثة بتصميم "التاون هاوس" مع منافذ مخصصة للشاطئ، كما يشهد المخطط أيضًا إعادة تطويره عبر زيادة المناطق الخضراء والمناطق الترفيهية ذات المناظر الطبيعية، كما يوفر المخطط مكونًا مركزيًا تجاريا يمزج بين المنافذ الداخلية والخارجية لإنشاء وجهة نابضة بالحيوية، مليئة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التجارية، حيث سيصبح مكانا مميزا للعائلات والزوار والمتسوقين. علاوة على ذلك، تم تحسين منافذ الوصول إلى المنتجع للسماح بالسيولة في حركة المرور في المنطقة وحولها، وبذلك، أتاح إعادة التصميم الفرصة لزيادة حجم المنتجع من أجل تلبية الطلب المتزايد في المنطقة للسياحة البحرية، ولإنشاء وجهات ترفيهية لقضاء العطلات.