"إنوفست" تحصل على الموافقة الرسمية لمخطط منتجع أجوان الرئيسي

أعلنت مجموعة إنوفست اليوم أنها قد حصلت على الموافقة الرسمية لمخطط منتجع أجوان من طرف أمانة المنطقة الشرقية. الجدير بالذكر أن منتجع أجوان، الذي كان يُعرف سابقًا باسم منتجع دانات، مملوك من قبل الشركة الأولى الخليجية للعقار، وهي شركة سعودية تبلغ مساهمة مجموعة إنوفست فيها نسبة تقارب 37.6%.
يقع المنتجع على شاطئ نصف القمر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحته مليون متر مربع، أي ما يقارب من 1.25 كيلومتر من الواجهة البحرية المفتوحة تتم إدارة تطوير منتجع أجوان من قبل شركة سمو القابضة، وهي شركة تطوير سعودية عملاقة، جنبا إلى جنب مع شركة الأولى الخليجية للعقار.
تم تصميم المخطط الرئيسي للمنتجع ليكون مشروعا متعدد الأغراض مع عناصر سكنية وتجارية وترفيهية فريدة ومتنوعة ضمن مخطط متناغم، من أهمها التعديلات التي تم اضافتها حديثًا للمخطط الرئيسي لتحسين استخدام الأراضي للمناطق السكنية لتناسب تصاميم المنطقة بشكل أفضل. ستضم المناطق السكنية الآن فلل فاخرة مواجهة للبحر بالإضافة إلى منازل حديثة بتصميم "التاون هاوس" مع منافذ مخصصة للشاطئ، كما يشهد المخطط أيضًا إعادة تطويره عبر زيادة المناطق الخضراء والمناطق الترفيهية ذات المناظر الطبيعية، كما يوفر المخطط مكونًا مركزيًا تجاريا يمزج بين المنافذ الداخلية والخارجية لإنشاء وجهة نابضة بالحيوية، مليئة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التجارية، حيث سيصبح مكانا مميزا للعائلات والزوار والمتسوقين. علاوة على ذلك، تم تحسين منافذ الوصول إلى المنتجع للسماح بالسيولة في حركة المرور في المنطقة وحولها، وبذلك، أتاح إعادة التصميم الفرصة لزيادة حجم المنتجع من أجل تلبية الطلب المتزايد في المنطقة للسياحة البحرية، ولإنشاء وجهات ترفيهية لقضاء العطلات.
وتعليقاً على هذه التطورات، صرح الرئيس التنفيذي لشركة إنوفست السيد ياسر الجار قائلا: "نحمد الله أولاً وآخرا على هذا المستجد الإيجابي والرئيسي، ونرجو التوفيق في كل خطوة من خطوات هذا المشروع. حقيقة يسعدنا وصولنا إلى هذه المرحلة الهامة من مراحل تطوير منتجع دانات، ونتطلع إلى إدخال مخطط المشروع وتعديلاته ذات الإضافة القيمة حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن. وبلا شك، فإن اتفاقية تطوير منتجع أجوان عززت وبرهنت على قدرات المجموعة في تنفيذ وتطوير مشاريع عقارية مميزة، والذي يعد كما أسلفنا عنصرا مهما من استراتيجية المجموعة للمرحلة القادمة، حيث ستضع هذه الخطوة مسارا نموذجيا للمشاريع المستقبلية القادمة، والتي ستنطوي على قدر عال من الاجتهاد والكفاءة، مما سيعود بالنفع على مساهمي المجموعة والمستثمرين على حد سواء."
من جانبه، قال د.عبدالعزيز الدخيل رئيس مجلس إدارة "الشركة الأولى الخليجية للعقار": "تبلور قرار مراجعة المخطط الرئيسي نتيجة لسلسلة من المناقشات والتقييمات الدقيقة مع شريكنا الاستراتيجي شركة "سمو القابضة"، ونحن على يقين بأن التعديلات المقترحة من قبل مطورينا في المخطط الرئيسي تمثل إضافة قيمة إلى جدوى المشروع وجاذبيته، لذا نعتقد بأن الوقت الذي تم أخذه لإدراج هذه التعديلات؛ سيمكن منتجع أجوان حاليا من ترسيخ مكانته كمعيار للمجتمع العائلي بالقرب من البحر، وللترفيه، وبذلك؛ تمتد عجلة النمو من المساحات السكنية والتجارية إلى إنشاء شاطئ متكامل كوجهة سياحية وترفيهية رئيسية في المنطقة".