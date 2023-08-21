تدخّل جراحي ناجح بـ"تخصصي الطائف" ينقذ مريضة من ورم نادر بالشريان السباتي

تَمَكّن الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، من تشخيص حالة مريضة في العِقد الرابع من عمرها تعاني من دوخة وعدم اتزان لأشهر.
وفي التفاصيل التي ذكرها المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي لـ"سبق"، فقد راجعت المريضة قسم الطوارئ بالمستشفى، وبناءً على الكشف المبدئي للحالة تم تشكيل فريق طبي متخصص لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لمعرفة سبب الشكوى.
وقال "الثقفي": تمكن الفريق من تشخيص الحالة بوجود ورم في الشريان السباتي الأيمن للمريضة؛ حيث تم على الفور تحويل المريضة لقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، الذي قرر عمل خطة علاجية كاملة للمريضة، تتمثل في إجراء عملية جراحية يتم خلالها استئصال الورم.
وأضاف أن الفريق تمكن من استئصال كامل الورم في عملية استغرقت ساعتين تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأردف "الثقفي" أن المريضة خرجت في اليوم الثاني من إجراء العملية بعد الاطمئنان على صحتها، ومتابعة حالتها بالعيادات الخارجية التي أكدت تحسن حالتها بشكل كبير ولله الحمد.
جدير بالذكر أن مثل هذا النوع من الأورام يُعتبر نادر الحدوث، وتزداد نسبة الإصابة به في المناطق الجبلية بسبب قلة الأوكسجين؛ حيث تبلغ نسبة حدوثه بالوراثة حوالى ١٠٪.