تدخّل جراحي ناجح بـ"تخصصي الطائف" ينقذ مريضة من ورم نادر بالشريان السباتي

وقال "الثقفي": تمكن الفريق من تشخيص الحالة بوجود ورم في الشريان السباتي الأيمن للمريضة؛ حيث تم على الفور تحويل المريضة لقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، الذي قرر عمل خطة علاجية كاملة للمريضة، تتمثل في إجراء عملية جراحية يتم خلالها استئصال الورم.