"فيصل بن سلطان" المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين وولي عهده الأمين طفرة تنموية شاملة

وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى، أن تصريح سمو ولي العهد الذي تَضَمّن مؤشرات مهمة للإنجازات الاقتصادية، وأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي؛ مشيرًا إلى حرص القيادة على تعزيز التنمية الاجتماعية وما ذكره سمو ولي العهد من أن الحكومة تُواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين؛ لما تُشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلًا انطلاقًا من برامج الرؤية التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل.