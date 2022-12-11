"فيصل بن سلطان" المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين وولي عهده الأمين طفرة تنموية شاملة

رفع الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، التي جاءت محمّلة بالبشائر بتحقيق فائض يُقَدر بـ16 مليار ريال وبإيرادات بلغت 1130 مليار، ومصروفات قُدّرت بـ1114 مليارًا.
وأكد الأمير فيصل بن سلطان، أن الميزانية جاءت بفضل الله ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة مُواكِبةً للتطلعات، رغم ما يعيشه العالم من ظروف جيوسياسية واقتصادية أثرت على كثير من دول العالم؛ مضيفًا أن الإصلاحات الاقتصادية وكفاءة الإنفاق ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها التي وجه بها سمو ولي العهد؛ أدت إلى نجاح المملكة في تحقيق هذه الميزانية التي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى، أن تصريح سمو ولي العهد الذي تَضَمّن مؤشرات مهمة للإنجازات الاقتصادية، وأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي؛ مشيرًا إلى حرص القيادة على تعزيز التنمية الاجتماعية وما ذكره سمو ولي العهد من أن الحكومة تُواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين؛ لما تُشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلًا انطلاقًا من برامج الرؤية التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، وزيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل.
وتطرق الأمير فيصل بن سلطان إلى انعكاس هذه الميزانية على نمو للقطاع غير الربحي، الذي يحظى بدعم القيادة؛ بما ينعكس على مستوى المستفيدين من خدمات ودعم القطاع؛ لا سيما في ظل التطور التنظيمي الذي يشهده القطاع غير الربحي في إطار منظومة الإصلاحات المستمرة في بلادنا.
وفي ختام تصريحه أشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين طفرة تنموية شاملة تنطلق من خلالها إلى المستقبل بمبادرات وبرامج ومشاريع ضخمة وتاريخية تتم على امتداد الوطن الغالي سوف تسهم في تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.