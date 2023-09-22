تحذير من الضوء الأزرق ومشتقاته.. مختصان ينبهان لمخاطره على النوم ويوصيان

من جانبه، قال الباحث في طب النوم بمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عمر قصي قنبر، إن هناك جملة من الوصايا المهمة التي تساعد في تحسين نوعية وزيادة ساعات النوم الجيدة ومنها تقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بما لا يقل عن ساعة أو ساعتين، واستخدام الوضع الليلي (Night Mode)، حيث يقلل من الضوء الأزرق، وتوفير بيئة هادئة ومظلمة في غرفة النوم لتحسين جودة النوم، ويُفضل استبدال الأنشطة الإلكترونية بأنشطة هادئة مثل القراءة أو الاسترخاء للمساهمة في تحسين نوعية النوم، ومن المهم أيضًا الحفاظ على جدول نوم منتظم بمعنى الاستيقاظ والنوم في نفس الأوقات يوميًا حتى أيام عطلات نهاية الأسبوع، وتجنب تناول المشروبات المنبهة التي تحتوي على الكافيين قبل النوم بثمانية ساعات، مع التأكيد على ممارسة التمارين الرياضية يومياً، إذ أثبتت الدراسات أنها تساعد في تحسين نوعية النوم.