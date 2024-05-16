"تعليم مكة" ينفّذ برنامجًا تدريبيًّا على استخدام تقنية "QR" الرقمية المتطورة لخدمة الحجاج

وأوضح القائد الكشفي للبرنامج التدريبي عبدالله بن رزق الله الحارثي، أن تخطيط وتنفيذ الرحلات الخلوية باستخدام التقنية الرقمية "الباركود" ومسح الرمز QR عبر الأجهزة الذكية الشخصية المحمولة؛ يُسهم في المحافظة على سلامة البيئة في المشاعر المقدسة، وتجنب التشوه البصري للوحات الإرشادية من خلال رسم الخرائط الكشفية، والتقديرات والاتجاهات والرسائل الكشفية المشفرة المتبعة في الملاحة الكشفية.