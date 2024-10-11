"المرور" يضبط 1921 مركبة مخالفة في أماكن ذوي الإعاقة ويدعو للالتزام بالقواعد

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أسفرت عن رصد 1921 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الإدارة أن المخالفات تمثلت في قيام أصحاب المركبات بالوقوف في المواقف المخصصة لهذه الفئة، وذلك ضمن جهود مستمرة من إدارات المرور لضبط المخالفات والحفاظ على حقوق مستخدمي هذه المواقف.
وأكدت إدارات المرور أهمية التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور، مشددة على ضرورة احترام هذه المواقف وتجنب التعدي عليها لتحقيق بيئة مرورية آمنة ومرنة للجميع.