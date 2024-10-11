محليات

"المرور" يضبط 1921 مركبة مخالفة في أماكن ذوي الإعاقة ويدعو للالتزام بالقواعد

"المرور" يضبط 1921 مركبة مخالفة في أماكن ذوي الإعاقة ويدعو للالتزام بالقواعد
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أعلنت الإدارة العامة للمرور أن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أسفرت عن رصد 1921 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة أن المخالفات تمثلت في قيام أصحاب المركبات بالوقوف في المواقف المخصصة لهذه الفئة، وذلك ضمن جهود مستمرة من إدارات المرور لضبط المخالفات والحفاظ على حقوق مستخدمي هذه المواقف.

وأكدت إدارات المرور أهمية التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور، مشددة على ضرورة احترام هذه المواقف وتجنب التعدي عليها لتحقيق بيئة مرورية آمنة ومرنة للجميع.

الإدارة العامة للمرور
ذوي الإعاقة
الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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