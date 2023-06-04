منسقة الأمم المتحدة بالمملكة تثني على جهود السعودية في تثقيف الشباب بأهمية الاستهلاك للبلاستيك

وأضافت: في هذا اليوم العالمي للبيئة، يجب أن ندرك أن أفعالنا، مهما كانت صغيرة، تؤثر على صحة كوكبنا. ومن خلال عملنا معاً، يمكننا خلق عالم لا يهدده التلوث البلاستيكي وتزدهر فيه أنظمتنا البيئية بانسجام. دعونا نغتنم هذه الفرصة لتسريع أعمالنا، والانتقال إلى اقتصاد دائري، والتغلب على التلوث البلاستيكي مرة واحدة وإلى الأبد. لقد حان وقت التغيير الآن! ولا يستحق كوكبنا ووطننا أقل من ذلك.