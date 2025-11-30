المملكة تتصدّر عالميًا في وعي المجتمع بالملكية الفكرية وفق تقرير "WIPO" لعام 2025

وشمل التقرير استطلاع آراء 35,500 مشارك من 74 دولة حول العالم، حيث جاءت المملكة ضمن الدول الأعلى وعيًا بدور الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد، بنسبة بلغت نحو 80%، ما وضعها في صدارة الدول عالميًا في هذا المؤشر.