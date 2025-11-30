المملكة تتصدّر عالميًا في وعي المجتمع بالملكية الفكرية وفق تقرير "WIPO" لعام 2025

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا دوليًا جديدًا بعد تسجيلها نتائج متقدمة في تقرير "WIPO Pulse 2025" الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والذي يُعد من أبرز التقارير الدولية المعنية بقياس وعي المجتمعات بحقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وشمل التقرير استطلاع آراء 35,500 مشارك من 74 دولة حول العالم، حيث جاءت المملكة ضمن الدول الأعلى وعيًا بدور الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد، بنسبة بلغت نحو 80%، ما وضعها في صدارة الدول عالميًا في هذا المؤشر.
كما سجّلت المملكة نموًا ملحوظًا في وعي فئتي الشباب والنساء بحقوق الملكية الفكرية، مما جعلها من أبرز الدول المساهمة في رفع متوسط أداء دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هذا الجانب.
ويعكس هذا التقدّم الجهود المستمرة التي تقودها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تعزيز الوعي المجتمعي، وتطوير منظومة احترام الحقوق، إلى جانب المبادرات الوطنية الهادفة لرفع الامتثال وتقليل الانتهاكات، مما ساهم في تعزيز ثقة المستهلك السعودي بالمنتجات الأصلية وزيادة إدراكه لقيمة حقوق الملكية الفكرية.
يُذكر أن تقرير "WIPO Pulse 2025" يُعد مرجعًا عالميًا لقياس فهم المجتمعات لحقوق الملكية الفكرية، ويركز على خمسة محاور رئيسة، تشمل: الوعي بالحقوق، نظرة المستهلك للمنتجات المحمية، فوائد الابتكار، والثقة بدور الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد.