يكشف فيه عن الأحداث العالمية والأنشطة الجديدة.. "آل الشيخ": تابعوا مؤتمر موسم الرياض عصر اليوم

نوّه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ موعد مؤتمر موسم الرياض، والذي سيُعقد في الساعة الـ 4 مساء اليوم.
وقال "آل الشيخ": "راح تتعرفون على الأحداث العالمية والفعاليات والأنشطة الترفيهية الجديدة في الموسم".
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "تابعوا المؤتمر على القنوات الناقلة".
ويشهد حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض لعام 2024، مفاجأة لعشاق الملاكمة من مختلف أنحاء العالم عبر حدث كبير بعنوان "IV CROWN SHOWDOWN"، الذي سيُقام في العاصمة الرياض، في 12 أكتوبر المقبل، وسيكون بمثابة نقطة انطلاق لموسم حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضع الرياض في صدارة المشهد العالمي.
وسيكون "IV CROWN SHOWDOWN" مناسبة خاصة لجماهير الملاكمة، حيث سيجمع بين اثنين من عمالقة الوزن الثقيل الخفيف: الروسيين أرتور بيتربيف المعروف بقوته الساحقة وسجله المليء بالانتصارات بالضربة القاضية، ومواطنه ديميتري بيفول الذي يُعد من أكثر الملاكمين تكتيكًا وذكاءً في هذا الوزن، وهذه المواجهة ليست مجرد نزال على الألقاب، بل هي معركة لإثبات التفوق في فئة الوزن الثقيل الخفيف على مستوى العالم.