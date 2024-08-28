يكشف فيه عن الأحداث العالمية والأنشطة الجديدة.. "آل الشيخ": تابعوا مؤتمر موسم الرياض عصر اليوم

وسيكون "IV CROWN SHOWDOWN" مناسبة خاصة لجماهير الملاكمة، حيث سيجمع بين اثنين من عمالقة الوزن الثقيل الخفيف: الروسيين أرتور بيتربيف المعروف بقوته الساحقة وسجله المليء بالانتصارات بالضربة القاضية، ومواطنه ديميتري بيفول الذي يُعد من أكثر الملاكمين تكتيكًا وذكاءً في هذا الوزن، وهذه المواجهة ليست مجرد نزال على الألقاب، بل هي معركة لإثبات التفوق في فئة الوزن الثقيل الخفيف على مستوى العالم.