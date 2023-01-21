"تقنية الأحساء" تفتح التسجيل للبكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم للفصل الثالث 1444هـ

من جانبه، أكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد بن خالد الشريدي أن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب، وإرساله آليًّا.. مؤكدًا أنه لن يُنظر لأي طلب لم يُسجَّل عن طريق البوابة الإلكترونية، مع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال بوابة "قبولي".