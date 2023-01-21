"تقنية الأحساء" تفتح التسجيل للبكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم للفصل الثالث 1444هـ

أعلنت الكلية التقنية بالأحساء فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثالث من عام 1444هـ في برنامج البكالوريوس المسائي لخريجي الدبلوم، ابتداء من الأحد 29 / 6 / 1444هـ، ويستمر إلى الخميس 4 / 7 / 1444هـ الساعة الـ12 ظهرًا، عبر البوابة الإلكترونية "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح عميد الكلية عبدالله بن موسى الذكرالله أن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس المسائي أربعة تخصصات، هي: بكالوريوس هندسة أنظمة الشبكات التطبيقية، والأمن السيبراني، وتقنية الأعمال، وتقنيات محاسبية. والبرنامج مخصص لخريجي الدبلوم فقط.
من جانبه، أكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد بن خالد الشريدي أن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب، وإرساله آليًّا.. مؤكدًا أنه لن يُنظر لأي طلب لم يُسجَّل عن طريق البوابة الإلكترونية، مع ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل من خلال بوابة "قبولي".