وزير الصناعة والثروة المعدنية يكرم بنك الرياض لشراكته ودعمه لـ "هاكاثون الصناعة"

وقد أثمرت هذه النسخة من الهاكاثون الصناعي عن مخرجات وحلول مبتكرة تساهم بشكل مباشر في خلق حلول للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي ذات السياق وعلى هامش الهاكاثون أعلن البنك عن تقديمه مكافأة مالية يهدف من خلالها إلى تحفيز كافة المشاركين إلى مواصلة بذل العطاء في خلق الحلول النوعية المبتكرة.