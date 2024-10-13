وزير الصناعة والثروة المعدنية يكرم بنك الرياض لشراكته ودعمه لـ "هاكاثون الصناعة"
في خطوة تؤكد التزام بنك الرياض بدعم التحول الصناعي في المملكة، كرّم وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، بنك الرياض تقديرًا لدعمه لـ "هاكاثون الصناعة" في نسخته الثالثة تحت شعار "لإبداعك أثر".
وبهذه المناسبة، أكد نادر الكريّع، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وأثرها الملموس على القطاع الصناعي.
وذكر أن تمكين الشباب وتقديم كافة وسائل الدعم لهم سيساهم بشكل كبير في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المُصنّعين الوطنيين. وأشار الكريّع إلى أن بنك الرياض سيواصل بذل كافة الجهود للمساهمة بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي يعد القطاع الصناعي رافدًا رئيسًا لها.
وقد أثمرت هذه النسخة من الهاكاثون الصناعي عن مخرجات وحلول مبتكرة تساهم بشكل مباشر في خلق حلول للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وفي ذات السياق وعلى هامش الهاكاثون أعلن البنك عن تقديمه مكافأة مالية يهدف من خلالها إلى تحفيز كافة المشاركين إلى مواصلة بذل العطاء في خلق الحلول النوعية المبتكرة.