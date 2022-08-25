"البيئة" تدرس زيادة إنتاجية فاكهة "الدراقون" في المملكة

يذكر أن "الدراقون" فاكهة استوائية تعد من أغلى الفواكه حول العالم، وهو من المحاصيل الواعدة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في مرحلتها الأولى، لما يتميز به هذا النبات من فوائد صحية وغذائية، فضلًا عن العائد المادي الذي يحققه، والذي يساعد في رفع مستوى الدخل، وتحقيق الأمن الغذائي.