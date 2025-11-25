أمانة جدة ترفع جاهزيتها الميدانية للأمطار المحتملة

أعلنت أمانة محافظة جدة رفع جاهزيتها الميدانية للأمطار المحتملة وذلك تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار خلال الأسبوع الجاري، وذلك بتفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.