"البنيان" يلتقي طلبة الكشافة ويطلع على مسارات الأعمال التطوعية لخدمة الحجاج

وأكد الدور الذي يؤديه أبناء وبنات المملكة في هذه المناسبة العظيمة، واستشعارهم المسؤولية الوطنية لإبراز جهود المملكة في استقبال الملايين من الحجاج، ويأتي ضمنهم الطلاب والطالبات الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة؛ لتقديم الخدمات التطوعية الموكلة إليهم كافة؛ لافتًا النظر إلى الصورة الإيجابية التي يتناقلها كل حاج تجاه هذه النخبة المميزة من منسوبي الكشافة، وكيف يمارسون أدوارهم بكل احترافية وشغف.