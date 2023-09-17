نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يفتتح مركز "كاسبرسكي للشفافية" بالرياض

وفي تعليقه على التطورات الإضافية التي تشهدها الشركة في المنطقة قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي، السيد يوجين كاسبرسكي: "مع احتفال مبادرتنا للشفافية العالمية بالذكرى السنوية الخامسة لانطلاقتها هذا العام، تُعدُّ شركتنا رائدة في مجالها عندما يتعلق الأمر بتعزيز الثقة الرقمية. ويسرنا الاحتفال هذا اليوم بوصول هذه المبادرة إلى منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تحولاً رقميًّا. وحرصًا منا على تعزيز ثقة شركائنا بما نقدمه من خدمات لهم يسعدنا أن نرحب بهم في مركز الشفافية الذي تم افتتاحه حديثًا في الرياض للإجابة عن أي أسئلة حول طبيعة عملنا وحلولنا".