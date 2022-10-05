"أمانة حائل": "الرقابة المجتمعية" ترصد مدى امتثال المنشأة وليس رصد المخالفات أو التغريم

أوضح المشرف العام على التواصل المؤسسي بأمانة حائل المهندس سعود بن فهد آل علي، أن مبادرة "الرقابة المجتمعية "مراقب مجتمعي متطوع"، أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الأمانة؛ بهدف زيادة الوعي لدى أصحاب المنشآت بأن تكون المنشآت ممتثلة للاشتراطات العامة لمعالجة التشوه البصري، عبر تقارير خاصة يعمل عليها المتطوعون، تُستخدم لإيضاح مدى امتثال المنشأة لصاحبها، ولا تُستخدم لرصد المخالفات أو التغريم.