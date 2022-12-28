أمير منطقة حائل يفتتح "مهرجان الحمضيات الثاني"

واطلع الأمير عبد العزيز على المنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية، وأجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمهرجان وأركانها، كما قام بزراعة الأشتال، واطلع على منتجات حائل الزراعية وجودتها وما تتميز به من أحجام كبيرة على مستوى الإنتاج الزراعي.