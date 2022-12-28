أمير منطقة حائل يفتتح "مهرجان الحمضيات الثاني"

زار الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم، "مهرجان الحمضيات الثاني" المقام على أرض مركز خدمات المزارعين بمدينة القاعد.
واطلع الأمير عبد العزيز على المنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية، وأجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمهرجان وأركانها، كما قام بزراعة الأشتال، واطلع على منتجات حائل الزراعية وجودتها وما تتميز به من أحجام كبيرة على مستوى الإنتاج الزراعي.
كما وضع الأمير حجر الأساس لمجمع الشيخ علي الجميعة، المشتمل على عدد من المصانع الغذائية.
وشهد أمير حائل الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، تخلله عرض مرئي عن المهرجان وأهدافه، وتكريم رجل الأعمال زياد بن علي الجميعة نظير ما قام به من دعم سخي للأنشطة الزراعية والاقتصادية بالمنطقة، ودعمه للمجالات الثقافية، والرياضية والاجتماعية.
وأثنى الأمير عبدالعزيز بن سعد، على جهود الجميعة، وعلى أبناء الوطن الذين يواصلون النهج الرائد والمتميز والوطني في خدمة وطنهم ومنطقتهم ومجتمعهم.
وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة حائل، بحضور مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد، ورئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان، الجهات والأفراد المساهمين بنجاح المهرجان وفعاليات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل.