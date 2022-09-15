"خالد أمضى الاتفاقية".. أمر من "المؤسس" في وثيقة تاريخية لشراء أسلحة لفلسطين

وجاءت وثيقة "خطاب الملك عبد العزيز لشراء أسلحة من ألمانيا لدعم الشعب الفلسطيني في عام 1358هـ/ 1939م"، على النحو التالي: "خالد أمضى الاتفاقية الخاصة بالسلاح الذي كان أهل فلسطين اشتروه من ألمانيا ومقداره: ألف بندقية ومليون خرطوشة وخمسون رشاش مقابل تعهدنا بأن ندفع قيمتها عبارة عن تسعة آلاف وخمسمائة جنيه إسترليني منها سبعة آلاف كان سلمها أهل فلسطين للشركة ونحن الآن سندفعها لأهل فلسطين والباقي وهو ألفان وخمسمائة ستدفعونها للشركة البائعة، فاستعدوا بالمبلغ المذكور حتى إذا جاءنا علم شحنها كان المبلغ حاضرًا وأرسلتموه إلى الجهتين.. عبدالعزيز".