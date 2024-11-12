منذ 5 أعوام.. عاملو مشروع "إجازتي 4" بجازان يطالبون بمستحقاتهم

‫وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في العام 2020، طالب من خلاله عدد من العاملين في تلك البرامج وزارة التعليم بالنظر في مستحقاتهم، بالعمل على سرعة صرفها غير أن عددًا منهم لم تصرف له حتى الآن، بما فيهم عاملون في نفس البرنامج من "جازان" رغم مرور خمسة أعوام.