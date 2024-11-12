منذ 5 أعوام.. عاملو مشروع "إجازتي 4" بجازان يطالبون بمستحقاتهم

تذمر عدد من العاملين في برنامج مشروع "إجازتي 4"، للعام 1440هـ، من تأخر صرف مكافآتهم، رغم مرور أكثر من خمسة أعوام على انتهاء البرنامج، مشيرين إلى أنهم تقدموا بمطالبات عدة، لكن دون جدوى أو معرفة أسباب التأخير.
وقال عدد من المتضررين لـ"سبق": إنهم عملوا في مشروع "إجازتي 4" لصيف العام 1440هـ، لافتين إلى أنه تم تكليفهم في تاريخ 23/ 8 إلى 22/ 11/ 1440هـ، غير أن مكافأتهم الخاصة لم تصرف حتى الآن.
وأوضحوا أن البرنامج كان يستهدف جميع طلاب التعليم العام من مختلف المراحل التعليمية، بهدف استغلال وقت الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال تقديم أنشطة ترفيهية يقوم عليها طواقم من التعليم.
ولفتوا إلى أن البعض منهم أحيل للتقاعد وحتى الآن لم تصرف لهم مستحقاتهم، مبدين أسفهم، متسائلين عن أسباب التأخير.
وقالوا: كلنا أمل في وزارة التعليم بالنظر في وضعنا والعمل على سرعة صرف تلك المستحقات.
يذكر أن برنامج "إجازتي" يتكون من أربعة مسارات رئيسة (الترفيهي ـ التطوعي ـ السياحي ـ التقني)، عبر الأندية الموسمية التي اعتمدتها إدارات التعليم في كل منطقة ومحافظة.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا في العام 2020، طالب من خلاله عدد من العاملين في تلك البرامج وزارة التعليم بالنظر في مستحقاتهم، بالعمل على سرعة صرفها غير أن عددًا منهم لم تصرف له حتى الآن، بما فيهم عاملون في نفس البرنامج من "جازان" رغم مرور خمسة أعوام.