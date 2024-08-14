جائزة الأميرة صيتة تُطلق مبادرة "صيتاثون" كخامس الجوائز الاجتماعية لعام 2024

يُذكر أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي أعلنت أسماء الفرق الثلاث الفائزة والمتأهلة لجائزة "صيتاثون" في 11/ 8/ 2024 في تصفياتها النهائية، وستُكرِّم الفائزين بها في دورتها الأولى وفي تصفياتها النهائية، والتي سيتم خلالها الإعلان عن الترتيب النهائي للفرق الفائزة، وذلك خلال حفل الجوائز الاجتماعية الذي سيقام في الرابع من سبتمبر لعام 2024 بالرياض، تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء الجائزة.