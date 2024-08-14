جائزة الأميرة صيتة تُطلق مبادرة "صيتاثون" كخامس الجوائز الاجتماعية لعام 2024

أطلقت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي جائزة اجتماعية جديدة خامسة "صيتاثون" لتنضمّ لأخواتها الجوائز الاجتماعية الأربعة وهي (أم الجود، تنسيق، المواطنة المسؤولة، تحفيز)، في مبادرة تنم عن استمرار دعم الجائزة للعمل الاجتماعي ودعماً للمبادرات المجتمعية ذات الأثر والاستدامة بكل أشكالها وتكريم روادها من كل شرائح المجتمع وفئاته وخاصة فئة الشباب.
وبهذه المناسبة، أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أن جائزة "صيتاثون" هي أحد مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية الذي أطلقته جائزة الأميرة صيتة بداية هذا العام في 13 منطقة وموجّهة لطلبة المرحلة الثانوية بنين وبنات في 10 مجالات، وتُنفَّذ بواقع 146 فريقاً تنافسياً.
وأضاف الدكتور "المغلوث" أنها تستهدف 730 طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية في 13 منطقة إدارية و16 إدارة تعليمية عامة و47 محافظة تعليمية على مستوى المملكة، وتهدف لتجويد مخرجات المبادرات المجتمعية وتفعيلها وجعلها أكثر أثراً واستدامةً من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية والقيم النبيلة لدى الشباب كقدرات بشرية خلاقة وواعدة وكصنّاع وسفراء مبادرات وقادة ورواد عمل اجتماعي يُراهَن عليهم في المستقبل.
وأكد "المغلوث" أن الجائزة بهذا التوجه إنما تؤكد ريادتها لقيادة العمل الاجتماعي في المجتمع ، حيث تهدف جائزة "صيتاثون" إلى تدريب وتنمية القدرات البشرية للشباب في المرحلة الثانوية، وتشجيع روح الإبداع والابتكار لديهم وتخريج سفراء مبادرات مجتمعية ذات أثر واستدامة وينافسون عالمياً.
يُذكر أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي أعلنت أسماء الفرق الثلاث الفائزة والمتأهلة لجائزة "صيتاثون" في 11/ 8/ 2024 في تصفياتها النهائية، وستُكرِّم الفائزين بها في دورتها الأولى وفي تصفياتها النهائية، والتي سيتم خلالها الإعلان عن الترتيب النهائي للفرق الفائزة، وذلك خلال حفل الجوائز الاجتماعية الذي سيقام في الرابع من سبتمبر لعام 2024 بالرياض، تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء الجائزة.