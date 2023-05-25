بالصور.. هذه عجائب المملكة الستة التي تتصدّر قائمة التراث العالمي

ثم مواقع جبة وراطا والمنجور "الشويمس" في منطقة حائل من أهم وأكبر المواقع الأثرية في السعودية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد، وتضم أكبر مجموعة من الفن الصخري في العالم، وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو في عام 2015.