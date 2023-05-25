بالصور.. هذه عجائب المملكة الستة التي تتصدّر قائمة التراث العالمي

يزخر تاريخ المملكة العريق بآثار الحضارات المتعاقبة، وهو ما جعلها عامرةً بالكثير من المعالم التاريخية التي كانت شاهدًا على تلك الأحداث، وضمّت منظمة الثقافة العالمية "اليونسكو" العديد من المواقع السعودية العجيبة والمذهلة لمواقع التراث العالمي؛ لقيمتها الثقافية الكبيرة.
وتعتبر الآن هذه المواقع عاملًا أساسيًا في صناعة السياحة بالمملكة، وجذب السياح من شتى أنحاء العالم.
وتذكّر هذه المواقع بتاريخ المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتعطي لمحةً عن أنماط الحياة والممارسات والمعتقدات القديمة، وتظهر التراث الثقافي الغني للمملكة، وتُسهم في صناعة السياحة في البلاد وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.
وأول هذه المواقع هو موقع الحجر الأثري "مدائن صالح"، ويقع في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة في "محافظة العلا" بمنطقة المدينة المنورة وهو أول موقع في المملكة سُجّل في قائمة التراث العالمي في عام 2008.
ويأتي "حي الطريف" في محافظة الدرعية كموقع ثانٍ سُجّل في عام 2010، وهو مجمع تاريخي يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، وكان الموقع مركزًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا خلال السنوات الأولى لتأسيس المملكة.
ثم منطقة جدة التاريخية التي كانت مركزًا تجاريًا وميناءً للحجاج في العصور القديمة، فتحتوي على مزيج من المباني التقليدية والهياكل الحجرية المرجانية والمنازل الإسلامية القديمة؛ ومنها مسجد الرحمة وبيت نصيف ومتحف جدة، وتم إدراجها في قائمة التراث العالمي في عام 2014.
ثم مواقع جبة وراطا والمنجور "الشويمس" في منطقة حائل من أهم وأكبر المواقع الأثرية في السعودية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10 آلاف سنة قبل الميلاد، وتضم أكبر مجموعة من الفن الصخري في العالم، وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو في عام 2015.
أما "واحة الأحساء" الواقعة في الجزء الشرقي من المملكة، فقد أُدرجت في "قائمة اليونيسكو" في عام 2018، وتضم الحدائق وقنوات الري وعيون المياه العذبة والآبار وبحيرة الأصفر ومباني تاريخية ومواقع أثرية.
ثم تم تسجيل "منطقة حمى" عام 2021 إلى "قائمة التراث العالمي"، وهي منطقة قابعة على طرق القوافل القديمة التي كانت تعبر جنوب شبه الجزيرة العربية إلى شمالها.