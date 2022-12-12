"هندي": الأرض تشهد أغزر تساقط لـ "شهب التوأميات" ليلتي الأربعاء والخميس المقبلين

وفي التفاصيل، أوضح ذلك الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء وقال لـ "سبق": تنشط شهب الجوزاء كل عام من 7 إلى 17 ديسمبر إثر مرور الأرض من خلال مخلفات الكويكب ( فايثون 3200) والتي تتكون من آلاف من حبيبات الغبار والصخور الصغيرة، فتصطدم بالغلاف الجوي للأرض بسرعات تفوق 33 كيلومترًا في الثانية فتحترق هذه الصخور نتيجة الاحتكاك بغازات الغلاف الجوي، مما يجعلها تشع لأجزاء من الثانية" .