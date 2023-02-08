للتأكد من جاهزيتها ورفع جودة الخدمات.. "أمانة جازان" تكثّف حملاتها على محطات الوقود

كثفت أمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ للتأكد من جاهزيتها.
وخصصت الأمانة فِرَقًا ميدانية لتشديد الرقابة المستمرة على محطات الوقود ومرافقها؛ مبينة أن الرقابة على تلك المنشآت تأتي ضمن سعيها لضبط جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات بحسب مجالها، ومنع وجود مخالفات تجارية أو صحية أو بيئية في تلك المحطات قد تؤثر على صحة البيئة بوجه عام.
وبيّنت أمانة جازان أن تلك المنشآت تُعد جزءًا من الواجهة الحضارية للمنطقة.. ومن هنا جاء السعي للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة من قِبَل تلك المنشآت لترك انطباع إيجابي لمرتاديها، وتحقيق رضا المستفيدين والارتقاء بمنظومة الخدمات البلدية على العموم.
وأوضحت أن الرقابة تشمل مراقبة الموقع والبيئة المحيطة، والتأكد من خلوها من الملوثات والنفايات والمخلفات الضارة، وسلامة مداخلها ومخارجها ومواقف السيارات لها، وعدم وجود إحداثات بناء خير مرخّصة؛ مما قد يؤثر على السلامة العامة بالموقع، والتأكد من تطبيق اشتراطات الصحة والإصحاح البيئي على دورات المياه الملحقة بالمحطات والمساجد فيها، وعدم وجود بؤر لتكون مصادر الأمراض والأوبئة.