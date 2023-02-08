للتأكد من جاهزيتها ورفع جودة الخدمات.. "أمانة جازان" تكثّف حملاتها على محطات الوقود

وخصصت الأمانة فِرَقًا ميدانية لتشديد الرقابة المستمرة على محطات الوقود ومرافقها؛ مبينة أن الرقابة على تلك المنشآت تأتي ضمن سعيها لضبط جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات بحسب مجالها، ومنع وجود مخالفات تجارية أو صحية أو بيئية في تلك المحطات قد تؤثر على صحة البيئة بوجه عام.