بادرة إنسانية للعطاء بحائل.. "الشريهي" يتبرع بكليته لصديقه "الأطرم"

وتفصيلاً، قدم "الشريهي" هدية ثمينة من جسده ليكون سببًا في حياة جديدة خالية من الألم لصديقه، حيث وهبه كليته في عملية تكللت بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وبعد أن عكر الألم صفو حياة "الأطرم".