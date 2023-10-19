بادرة إنسانية للعطاء بحائل.. "الشريهي" يتبرع بكليته لصديقه "الأطرم"

في بادرة إنسانية تعد مثالاً للأخوة والبذل والعطاء والتضحية، ومجددًا تسطر الصداقة ، قصة جديدة من قصص التضحية والعطاء والبذل بمنطقة حائل؛ إذ لم يتوان عبدالرحمن غايب الشريهي الشمري، عن التبرع بإحدى كليتيه لصديقه سالم مزيد الأطرم الأسلمي الشمري.
وتفصيلاً، قدم "الشريهي" هدية ثمينة من جسده ليكون سببًا في حياة جديدة خالية من الألم لصديقه، حيث وهبه كليته في عملية تكللت بالنجاح في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، وبعد أن عكر الألم صفو حياة "الأطرم".
واختار "الشريهي" أن يكون أحد أبناء منطقة حائل الأكثر من 45 مواطنًا الذين تبرعوا بأعضائهم من الكلى أو جزء من الكبد، وذلك منذ عام 1437هـ.