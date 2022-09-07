"آل مخلص".. قصة بطل عالمي وُلد من معاناة وأدمى القلوب ورَفَع علم المملكة في أمريكا

ومنذ سنوات يعيش آل مخلص مأساة حقيقة، وتحديدًا منذ ولادة ابنه فهد، الذي اكتشفت الفحوصات الطبية أنه يعاني من مرض عضال في الرئتين ويحتاج إلى زراعة؛ مما دفع الأب المكلوم لاصطحاب صغيره وزوجته بحثًا عن العلاج في الولايات المتحدة؛ وذلك بسبب حالته الخطيرة التي تستدعي زراعة الرئة، وهناك لم يكن يدري أن حياته ستتغير تمامًا.