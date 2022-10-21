3 أسباب والتطعيم الحل.. "مختص": زيادة حالات التهاب التنفس حتمية

حذر استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، من زيادة حالات الالتهابات التنفسية مع دخول فصل الشتاء، مطالباً بضرورة أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية لتجنب العدوى.
وأوضح "حلواني"، أن زيادة حالات الالتهابات التنفسية أمر متوقع وحتمي لكن لا بد من ضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا عند وجود التهاب تنفسي للتأكد من أن الشخص المصاب بعدوى تنفسيه هو مصاب بفيروس كورونا أم لا، وذلك حتى يستطيع أن يبدأ في العلاج المناسب، ولا سيما إن كان الشخص من الفئات التي لديها عوامل خطورة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة "لا قدر الله".
وأضاف: "اعزل نفسك عن الآخرين متى ما تأكدت أن الإصابة إيجابًا حتى لا ينشر المرض، وخصوصًا وأن منظمة الصحة العالميه أكدت موخراً أن كثرة انتقال الفيروس بين الناس خلال الشتاء يزيد من تحور الفيروس، ويساعد في نشوء متحورات قد يكون أحدها خطير".
وتابع: "فترة الشتاء هي فترة زيادة الالتهابات التنفسية بالأنواع المختلفة من الفيروسات والتي تشمل فيروسات البرد وفيروسات الانفلونزا الموسمية وأخيرا كورونا"، مشيراً إلى أن هناك عدة أسباب لحدوث الالتهابات في الجهاز التنفسي أبرزها 3 أسباب وهي كالتالى:
1⁃ زيادة الرطوبة التي تساعد على تهييج الجهاز التنفسي لمرضى الحساسية الصدرية، خاصة عند وجود الغبار والأتربة، ومجرد أن يكون هناك حساسية يكون هناك انخفاض في المناعة، وهذا يجعل الشخص عرضة بشكل كبير لاكتساب العدوى بالفيروسات التنفسية.
2⁃ البرودة بشكل عام، فعند انخفاض درجة حرارة الجسم تنخفض المناعة، ويصبح الشخص عرضة لاكتساب الفيروسات المختلفة أو بعض أنواع البكتيريا الانتهازية، أما خارجيًا ممن حوله أو داخليا كعدوى ذاتية، لأن البعض من الناس قد يحملوا في جهازهم التنفسي العلوي بكتيريا ممرضة، متعايشة بشكل طبيعي خاصة المدخنين أو ممن لا يهتمون بتنظيف أسنانهم أو قليلي النظافة بشكل عام، وبمجرد حصول التهابات فيروسية لهم تقوم هذه البكتيريا الانتهازية بعمل التهابات ثانوية في الشعب الهوائية أو أسفل الرئتين مؤديه إلى بعض الإصابات التى قد تكون خطيرة خاصة إن كان هناك أمراض صدرية مزمنة.
3⁃ الأماكن المغلقة والتزاحم فيها بسبب انخفاض درجة الحرارة والرغبة في الدفء، يزيد من نسبة الالتهابات التنفسية بسبب سرعة انتشار الفيروسات بين الناس، خاصة عند قربهم من بعض، وتبقى هذه الفيروسات في المكان لمدة قد تطول خاصة في حالة عدم تطهير الأسطح والأماكن المختلفة بشكل مستمر، والتي يتم لمسها بشكل متكرر من قبل أشخاص مصابين.
وشدد "حلواني" على أهمية وضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية في أقرب فرصة والمتوفر في المراكز الصحية وضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، كالطيارات ووسائل النقل العامة للاستمتاع بالشتاء دون أي عدوى تنفسية.