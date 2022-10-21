3 أسباب والتطعيم الحل.. "مختص": زيادة حالات التهاب التنفس حتمية

2⁃ البرودة بشكل عام، فعند انخفاض درجة حرارة الجسم تنخفض المناعة، ويصبح الشخص عرضة لاكتساب الفيروسات المختلفة أو بعض أنواع البكتيريا الانتهازية، أما خارجيًا ممن حوله أو داخليا كعدوى ذاتية، لأن البعض من الناس قد يحملوا في جهازهم التنفسي العلوي بكتيريا ممرضة، متعايشة بشكل طبيعي خاصة المدخنين أو ممن لا يهتمون بتنظيف أسنانهم أو قليلي النظافة بشكل عام، وبمجرد حصول التهابات فيروسية لهم تقوم هذه البكتيريا الانتهازية بعمل التهابات ثانوية في الشعب الهوائية أو أسفل الرئتين مؤديه إلى بعض الإصابات التى قد تكون خطيرة خاصة إن كان هناك أمراض صدرية مزمنة.