لا تعطِهم.. الجهات الأمنية بنجران تطيح بعدد من المتسوّلين أمام المحال

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وفي نجران، تمّ رصد مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بشكل مباشر أمام المحال التجارية.
وفي استغلال لعاطفة المارة وقائدي المركبات تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية بعد قيامه بالتسوّل بشكل مباشر، كما تمّ رصد وضبط مقيم بنجلاديشي تابع لإحدى شركات النظافة يقوم بالتسوّل بشكل مباشر بالطرقات العامة.
وأفاد حساب الأمن العام على "إكس"، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين بالإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.