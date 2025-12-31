المنتجات التحويلية الزراعية.. ركيزة إستراتيجية لـ"البيئة" لتعزيز الأمن الغذائي ودعم اقتصاد المملكة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية دعم المنتجات التحويلية الزراعية، لتعزيز الاستفادة من المحاصيل الموسمية، خصوصًا في موسم الشتاء الذي يشهد إنتاجًا وفيرًا من الخضروات والفواكه، مما تساهم المنتجات التحويلية في رفع جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي، ودعم اقتصاد المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
يأتي ذلك ضمن مستهدفات الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "شتانا صح" في نسختها الثانية، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية حماية الموارد الطبيعية وتسليط الضوء على دور المنتجات التحويلية في تطوير المحاصيل الزراعية وإنتاج أكلات شتوية محلية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.
وأشارت الوزارة، إلى أن المنتجات التحويلية تعزز من جودة الإنتاج المحلي وتوسع من استخداماته، كما تُساهم في استثمار الفائض من المحاصيل، وتحويلها إلى منتجات غذائية عالية الجودة، مثل التمر ليُنتج منه العصائر، والحلويات والسكريات الطبيعية.
وأضافت أن الحليب الطبيعي يُنتج منه عددًا من المنتجات مثل الأجبان والألبان، والزبدة، لتضفي هذه النكهات على موائد الطعام، بالإضافة إلى دورها في رفع مستوى دخل المزارعين والأسر المنتجة، ويعزز من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتساهم في خلق فرصًا استثمارية واعدة في الأسواق المحلية والدولية.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى أهمية الحد من الهدر الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية والمحاصيل الزراعية، لما تمثله من ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة استدامة الموارد، للمساهمة في حماية الثروات الوطنية وتقليل الفاقد، ودعم الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وضمان وفرة الموارد للأجيال القادمة.