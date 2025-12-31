المنتجات التحويلية الزراعية.. ركيزة إستراتيجية لـ"البيئة" لتعزيز الأمن الغذائي ودعم اقتصاد المملكة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية دعم المنتجات التحويلية الزراعية، لتعزيز الاستفادة من المحاصيل الموسمية، خصوصًا في موسم الشتاء الذي يشهد إنتاجًا وفيرًا من الخضروات والفواكه، مما تساهم المنتجات التحويلية في رفع جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي، ودعم اقتصاد المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.