انطلاق الجناح السعودي المشارك في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء 2024

وأكّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي؛ أنّ "هذه المشاركة الإستراتيجية التي تأتي للمرة الأولى في جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى تعزيز حضور المملكة العالمي في مجال الصناعات العسكرية، وترسيخ مكانتها؛ كونها من أسرع الاقتصادات نمواً بين مجموعة العشرين، كما تهدف إلى بناء الشراكات الدولية المثمرة في سبيل تمكين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز رسالة المملكة بالترحيب بجميع المستثمرين من أنحاء العالم كافة، إضافة إلى التعريف بأبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع العسكري".