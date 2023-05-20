المؤرخ العراقي "معروف" بمعرض المدينة المنورة للكتاب: لا يوجد للمستشرقين دور في تحقيق المخطوطات

وأوضح أن من الخطوات السليمة للتحقيق هي جمع الكِتاب، وأن يختار المحَقق أجود النسخ، واستبعاد النسخ التي نُقلت من أخرى، ومستطرداً: "وغير مستبعد أن يكون المؤلف غيّر رأيه فنشر إصداراً آخر، مما يستوجب الجمع ما بينها"، وتابع حديثه: "إذا وجدت نسخة من خط المؤلف يكتفي المحقق بها، فمن الخطأ إضافة نسخ أخرى عليها"، ومستثنيًا من ذلك وجود نسخة أخرى فيُعتمد مع نسخة المؤلف الأولى، قائلاً: "فما كتبه هو الصواب حتى وإن كان خطأ، آخذين في العلم أن هناك نوعين من النقل، حرفي ونوعي".