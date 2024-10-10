المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يفوز بجائزة أفضل إستراتيجية لمزايا ورفاهية الموظفين في القطاع العام والحكومي

حصل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على جائزة أفضل إستراتيجية لمزايا ورفاهية الموظفين في القطاع العام والحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال حفل القمة السنوية الـ 12 للموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، والذي أقيم في أبو ظبي.
جاء فوز المركز تقديرًا لاتباعه ممارسات حديثة في إدارة رأس المال البشري تشمل التصميم، التنفيذ، وقياس الأثر. هذه الممارسات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في المواهب والمهارات بين منسوبي المركز، مما يعزز قدرته على المساهمة في الأهداف التنموية الوطنية.
ويأتي هذا التكريم ضمن مسيرة المركز المستمرة في تعزيز البناء المؤسسي الفعّال، حيث سبق له الفوز بجائزة منظمة العام (Employer of the Year) لعام 2023م، تقديرًا لجهوده في تنمية رأس المال البشري.
يهدف المركز إلى تطوير بيئة عمل مثالية من خلال تحسين النظام الإداري المؤسسي، تطوير الأدلة الإجرائية والمهنية، استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز الحوكمة الداخلية والاستدامة المالية. كما يحرص المركز على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وتمكينها، بهدف دعم الاستدامة والتنمية في المملكة.