المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يفوز بجائزة أفضل إستراتيجية لمزايا ورفاهية الموظفين في القطاع العام والحكومي

جاء فوز المركز تقديرًا لاتباعه ممارسات حديثة في إدارة رأس المال البشري تشمل التصميم، التنفيذ، وقياس الأثر. هذه الممارسات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في المواهب والمهارات بين منسوبي المركز، مما يعزز قدرته على المساهمة في الأهداف التنموية الوطنية.