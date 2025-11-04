أمانة الحدود الشمالية تنفّذ 874 جولة رقابية في محافظة رفحاء

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء، خلال شهر أكتوبر 2025م، (874) جولة رقابية ميدانية شملت مختلف الأنشطة التجارية والمهنية والصحية في المحافظة، ضمن جهودها المستمرة؛ لتعزيز السلامة العامة، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية.
وأوضحت بلدية رفحاء أن الجولات الرقابية توزعت بين (324) جولة لقسم الرقابة المهنية والأسواق، و(550) جولة لأعمال الرقابة الصحية، وأسفرت عن رصد (11) مخالفة بلدية، وتحرير (81) إنذارًا للمنشآت غير الملتزمة بالضوابط النظامية، إلى جانب إصدار وتجديد (133) رخصة مهنية.
وفي إطار أعمال تحسين المشهد الحضري بالمحافظة، رفعت البلدية أكثر من (8,082) مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وأزالت نحو (4,489) طنًا من النفايات المنزلية، وألغت (14) رخصة تجارية، وحدثت وعدلت (51) رخصة قائمة.
وشملت الجهود كذلك صيانة (1,100) عمود إنارة، و(423) عمودًا ديكوريًا، ومعالجة (92,540) مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، إلى جانب تكريب وتهذيب (4,160) نخلة في مواقع متفرقة داخل المحافظة، وإغلاق (34) بلاغًا ورد عبر قنوات التواصل الرسمية.