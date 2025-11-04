أمانة الحدود الشمالية تنفّذ 874 جولة رقابية في محافظة رفحاء

وشملت الجهود كذلك صيانة (1,100) عمود إنارة، و(423) عمودًا ديكوريًا، ومعالجة (92,540) مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، إلى جانب تكريب وتهذيب (4,160) نخلة في مواقع متفرقة داخل المحافظة، وإغلاق (34) بلاغًا ورد عبر قنوات التواصل الرسمية.